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На юношеском турнире в Колорадо мужчина был убит молотом, который метнул участник

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Зритель погиб во время юношеских соревнований по легкой атлетике в кампусе университета Колорадо в городе Колорадо-Спрингс, сообщает Associated Press. В него попал молот, который метнул один из участников.

Сообщается, что молот пробил специальные ограждения, которые должны были защитить зрителей, и попал в 57-летнего Уэйда Лэнгстона. Он погиб на месте.

Представители университета подтвердили факт инцидента, но отказались комментировать, начата ли проверка, кто и как устанавливал защитные барьеры.

AP уточняет, что метательный молот, используемый в соревнованиях среди мужчин, весит 7 кг, среди женщин - около 4 кг.

Агентство напоминает, что несчастные случаи на соревнованиях по легкой атлетике редко, но все же происходят. Так на тренировке в рамках чемпионата США, проходившего в Лос-Анджелесе в 2005 году, в стюарда попало ядро, используемое в дисциплине "толкание ядра". Пострадавший погиб. На университетских соревнованиях в Иллинойсе в 2017 году молот попал в студента, он также погиб.

Колорадо США легкая атлетика
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