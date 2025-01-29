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В "Фонбет" заявили, что задержанный Анохин в январе уже покинул пост главы компании

В "Фонбет" заявили, что задержанный Анохин в январе уже покинул пост главы компании
Бывший вице-президент РФС Сергей Анохин
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент РФС Сергей Анохин, о задержании которого сообщалось в среду, в этом месяце завершил деятельность в качестве генерального директора "Фонбета", говорится в заявлении букмекерской конторы.

"Сергей Анохин покинул пост генерального директора в январе. Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности гендиректора станет "известный всем ветеран отрасли, стоявший у ее истоков - Константин Линев".

Ранее в среду СМИ сообщали о том, что Анохин задержан в Москве по подозрению в даче взятки.

51-летний Анохин был вице-президентом РФС, возглавлял Московскую федерацию футбола.

футбол РФС Фонбет Константин Линев Сергей Анохин
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