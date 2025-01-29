В "Фонбет" заявили, что задержанный Анохин в январе уже покинул пост главы компании
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент РФС Сергей Анохин, о задержании которого сообщалось в среду, в этом месяце завершил деятельность в качестве генерального директора "Фонбета", говорится в заявлении букмекерской конторы.
"Сергей Анохин покинул пост генерального директора в январе. Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола", - говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности гендиректора станет "известный всем ветеран отрасли, стоявший у ее истоков - Константин Линев".
Ранее в среду СМИ сообщали о том, что Анохин задержан в Москве по подозрению в даче взятки.
51-летний Анохин был вице-президентом РФС, возглавлял Московскую федерацию футбола.