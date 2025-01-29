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Футболист ЦСКА Мендес перешел в чилийский "Коло-Коло"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес стал игроком чилийского "Коло-Коло", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"ПФК ЦСКА заключил трансферный контракт о переходе полузащитника в чилийский клуб", - говорится в сообщении.

25-летний Мендес стал игроком ЦСКА летом прошлого года. В 71 матче за армейский клуб он провел один гол. В сентябре 2024 года он на правах аренды перешел в самарские "Крылья Советов", но в январе отказался возвращаться в расположение клуба на учебно-тренировочный сбор.

Крылья Советов футбол ЦСКА Коло-Коло Виктор Мендес
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