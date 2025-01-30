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В США подтвердили гибель Вадима Наумова и Евгении Шишковой в авиакатастрофе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Клуб фигурного катания Бостона в своих соцсетях опубликовал список своих представителей, погибших в авиакатастрофе в США.

В миреЭкс-фигуристы Шишкова и Наумов находились на борту упавшего в США самолетаЭкс-фигуристы Шишкова и Наумов находились на борту упавшего в США самолетаЧитать подробнее

В нем фигурируют имена шести человек – нынешних и бывших фигуристов. В их числе – тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

Шишкова и Наумов выступали в паре в СССР, а затем за Россию. Выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в 1994 году. В последние годы работали тренерами в США.

Также среди погибших членов клуба – фигуристки Джинна Хан и Спенсер Лэйн и мамы спортсменок Джин Хан и Кристин Лэйн.

В общей сложности при столкновении самолета и вертолета близ Вашингтона погибли 14 фигуристов, тренеров и членов американских организаций.

Столкновение самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, и военным вертолетом Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета рухнули в реку Потомак.

Хроника Авиакатастрофа в Вашингтоне
фигурное катание
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