В США после авиакатастрофы найдены тела экс-фигуристов Шишковой и Наумова

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела бывших фигуристов мира Евгении Шишковой и Вадима Наумова, находившихся на борту разбившегося в США самолета. Об этом заявила заслуженный тренер по фигурному катанию Людмила Великова.

"Всех фигуристов нашли. Внук передал, что все тела нашли", - приводит слова Великовой "Матч ТВ".

В четверг произошло столкновение военного вертолета Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, и самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, при заходе лайнера на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета рухнули в реку Потомак.

Сообщалось, что что на борту разбившегося авиалайнера находились россияне, в том числе чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию: Евгения Шишкова, Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская, которые работали в США в качестве тренеров. Кроме того, о смерти своего супруга, бывшего фигуриста Александра Кирсанова, сообщала Наталья Гудина.