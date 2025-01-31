ЦСКА обыграл "Ростов" в матче Зимнего кубка РПЛ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:0 взяли верх над "Ростовом" (Ростов-на-Дону) в матче Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби (ОАЭ).

Победу москвичам принес гол Тамерлана Мусаева, который нанес точный удар на 75-й минуте.

Матч был стартовым в группе В, в которую также входит петербургский "Зенит".

Накануне состоялся матч группы А: московский "Спартак" со счетом 3:2 выиграл у "Краснодара". Также в эту группу входит московское "Динамо".

4 февраля в рамках турнира пройдут два матча: "Краснодар" - "Динамо" (начало – 15:00 мск) и "Зенит" - ЦСКА (19:30).

Победитель турнира определится в финальном матче между командами, занявшими первое место в группах.