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"Спартак" обыграл "Краснодар" в Зимнем кубке РПЛ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 взяли верх над "Краснодаром" в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.

На 20-й минуте Тео Бонгонда вывел "Спартак" вперед, но уже через две минуты соперник отыгрался: отличился Жоау Батчи.

На 54-й минуте счет стал 2:1 в пользу "Краснодара", автор гола – Никита Кривцов. "Спартак" смог провести ответный гол на 70-й минуте, гол провел Роман Зобнин. На 90+2 минуте победный мяч забил Даниил Зорин.

Команды представляют группу А, в которую также входит московское "Динамо". В группе B сыграют петербургский "Зенит", московский ЦСКА и "Ростов" (Ростов-на-Дону).

Ближайший матч турнира состоится 31 декабря: в 19:30 стартует матч ЦСКА – "Ростов".

Спартак Краснодар футбол
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