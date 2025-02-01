Россиянин Павлович победил Розенстрайка на турнире UFC

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

По итогам трех раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей.

На счету Павловича теперь в смешанных единоборствах 19 побед при трех поражениях. Розенстрайк потерпел шестое поражение при 15 победах.

Спортсмены представляют тяжелый вес.