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Россиянин Павлович победил Розенстрайка на турнире UFC

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

По итогам трех раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей.

На счету Павловича теперь в смешанных единоборствах 19 побед при трех поражениях. Розенстрайк потерпел шестое поражение при 15 победах.

Спортсмены представляют тяжелый вес.

UFC Сергей Павлович Жаирзиньо Розенстрайк
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