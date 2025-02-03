Асенсио вслед за Рашфордом перешел в "Астон Виллу"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Астон Вилла" арендовала у французского "Пари Сен-Жермен" полузащитника сборной Испании Марко Асенсио, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона.

29-летний Асенсио в составе ПСЖ по разу выиграл чемпионат и Кубок Франции, два раза – Суперкубок Франции. На его счету множество титулов в составе испанского "Реала", в том числе международных: в частности, он по три раза становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, четыре раза выиграл чемпионат мира среди клубов.

Сутками ранее "Астон Вилла" до конца сезона арендовала другого звездного игрока – нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рашфорда.

Сейчас "Астон Вилла" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 24 матчах 37 очков.