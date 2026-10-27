Глава ФИАС Василий Шестаков призвал Дану Уайта провести турнир UFC в Москве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков выступил с призывом к главе UFC Дане Уайту включить Москву в календарь Абсолютного бойцовского чемпионата на следующий год.

"От имени Международной федерации самбо и от себя лично поздравляю вас с успешным проведением недавнего турнира в Абу-Даби. Ваши слова на пресс-конференции 24 октября о возможном возвращении UFC в Россию вызвали огромный резонанс и живой отклик у миллионов российских болельщиков", - говорится в обращении Шестакова, текст которого распространила пресс-служба организации.

"Самбо и UFC неразрывно связаны. Исторически именно самбо стало одним из главных фундаментов современного ММА. Путь легенд боевого самбо и смешанных единоборств, таких как Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, а также доминирование в октагоне действующих звезд - Ислама Махачева (чемпион мира по самбо и посол самбо в мире), Умара Нурмагомедова и многих других - наглядно демонстрирует: ДНК лучших бойцов UFC во многом состоит из самбо", - заявил Шестаков.

"Именно поэтому, реагируя на ваше заявление, я хочу предложить вам нашу площадку, которая оптимально подходит для возвращения UFC в Россию, - Международный центр самбо в Москве", - добавил он.

Шестаков обратил внимание на то, что "российские болельщики традиционно создают уникальную атмосферу на соревнованиях, а интерес к турнирам с участием звезд самбо гарантирует рекордные показатели по вовлеченности и охвату аудитории".

"В этой связи предлагаю вам рассмотреть возможность включения Москвы в календарь UFC на 2027 год. Мы будем рады организовать для вас и вашей команды ознакомительный визит и инспекцию арены в любое удобное время", - заявил президент ФИАС.

Он отметил, что открытый в 2021 году в "Лужниках" Международный центр самбо в настоящий момент не имеет аналогов в мире по уровню инфраструктуры и технологического оснащения. Шестаков напомнил, что арена уже принимала успешно крупнейшие международные турниры.