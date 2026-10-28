"Реал" извинился перед Китаем за скандальные высказывания Мбаппе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Мадридский "Реал" принес официальные извинения китайскому народу из-за высказываний Килиана Мбаппе.

"Футбольный клуб "Реал" приносит свои извинения китайскому народу за любые неудобства, причиненные недавними высказываниями нашего игрока Килиана Мбаппе. Наш клуб питает глубокое уважение к Китаю, его истории, культуре и гражданам, а также к миллионам китайских болельщиков, которые испытывают привязанность и восхищение к мадридскому "Реалу", - говорится в заявлении на сайте клуба из Мадрида.

"Клуб присоединяется к публичным извинениям Килиана Мбаппе, в которых сам игрок выразил сожаление по поводу своих слов и подтвердил свое уважение к китайскому народу", - отмечается в тексте обращения.

Ранее Мбаппе назвал своим любимым мемом изображение с наложенным на портрет Мао Цзэдуна лицом футболиста, охарактеризовав его как "диктатора".

27-летний Мбаппе выступает за "Реал" с 2024 года, в его составе он выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Он – чемпион мира 2018 года в России в составе сборной Франции.