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Криштиану Роналду признан лучшим обладателем "Золотого мяча" в истории

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду признан обладателем "Золотого мяча" всех времен, сообщает AS.

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Ранее организаторы премии лучшему футболисту мира по итогам года запустили голосование по выбору лучшего обладателя награды в истории. В число номинантов вошли футболисты, выигрывавшие "Золотой мяч" как минимум дважды.

В результате первое место занял Роналду как победитель премии 2008 тогда, когда он играл за "Манчестер Юнайтед". На второй строчке разместился Лионель Месси (2012 год), на третьей – вновь Роналду (2017).

Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", Роналду – пятикратным. Оба фигурируют в рейтинге всех времен на местах с первого по 14-е. Компанию им составил бразилец Роналдо (2002).

Помимо Месси и Роналду были номинированы нидерландцы Йохан Кройф, Марко ван Бастен, француз Мишель Платини (получали "Золотой мяч" по три раза), бразилец Роналдо, немцы Франц Беккенбауэр, Карл-Хайнц Руммениге, испанец Альфредо Ди Стефано, англичанин Кевин Киган (по два раза).

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