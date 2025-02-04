Нападающий "Челси" Жоау Феликс перешел в "Милан"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Португальский форвард Жоау Феликс продолжит карьеру в "Милане", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

"Милан" арендовал 25-летнего спортсмена у английского "Челси" до конца текущего сезона.

Жоау Феликс перешел в "Челси" из испанского "Атлетико" в прошлом году. До этого экс-футболист португальской "Бенфики" выступал в том же "Челси", а также испанской "Барселоне" на правах аренды.

За свою карьеру нападающий провел 259 матчей, забив 75 голов.

В составе сборной Португалии он отыграл в 45 встречах, забив девять мячей и выиграв Лигу наций УЕФА.