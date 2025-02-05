Овечкин забил на последней секунде и сократил отставание от Гретцки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" одолел "Флориду" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Результат - 6:3 (1:1, 1:1, 4:1). Игра прошла в Вашингтоне.

На последней секунде игры в составе победителей гол, поразив пустые ворота соперника, провел россиянин Александр Овечкин.

Для 39-летнего Овечкина этот гол стал 878-м в карьере в "регулярке" НХЛ. Россиянин продолжает гонку за рекордом канадца Уэйна Гретцки, отставание от которого теперь составляет 16 шайб.

В нынешнем сезоне россиянин набрал 39 (25+14 по системе "гол+пас") очков в 37 матчах.

Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 7 февраля по московскому времени: столичный клуб в гостях сыграет с "Филадельфией".