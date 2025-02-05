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Наставник женской сборной России возглавила гандбольный ЦСКА

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Надежда Муравьева покинула пост главного тренера гандбольного ЦСКА, сообщает пресс-служба женского московского клуба.

"Исходя из текущих результатов выступления команды в Суперлиге и Кубке России, принято решение о расторжении контракта с главным тренером Надеждой Муравьевой", - говорится в сообщении.

Муравьеву на посту наставника ЦСКА сменила главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева.

По итогам первой части предварительного этапа чемпионата страны ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, кроме того, команда не смогла пробиться в "Финал четырех" Кубка России.

ЦСКА гандбол
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