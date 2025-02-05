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Вице-президент АСА назвал два возможных исхода боя между Туменовым и Вагаевым

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от финала Гран-при в полусреднем весе между действующим чемпионом лиги и экс-бойцом UFC Альбертом Туменовым и Абубакаром Вагаевым.

Этот поединок возглавит турнир АСА 183, который пройдет 8 февраля в Краснодаре.

"Туменов против Вагаева - это один из самых интересных боев на турнире. Мы все понимаем, что тут возможны два варианта: либо (победа) Туменова досрочно, либо Вагаев по очкам. Вагаев по очкам проигрывал только на начальном этапе карьеры с Ясуби Эномото (в 2015 году), но спустя несколько лет (в 2020 году) взял у него реванш. Есть ощущение, что у этого парня невозможно выиграть по очкам, потому что он очень силен физически, прессингует, хорошо борется, дышит, готов на пять раундов. В общем, настоящий универсал", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

Собеседник агентства назвал главной проблемой Вагаева тот факт, что он несколько раз в карьере оказывался в нокаутах.

"Болельщики единоборств считают его пробитым. Хотя от таких ударов упал бы любой. А вот его соперник, Альберт Туменов, специализируется на том, чтобы посылать людей в нокауты. Он очень тяжело бьет. Альберт - очень мощный и жесткий ударник. Стилистически он очень неудобен для Вагаева. Хотя и Вагаев неудобен для Туменова. Есть ощущение, что в АСА Туменов еще не встречался с соперником такого уровня - борцом, который преуспевает именно в ММА", - поделился мнением Бадаев.

"В общем, нас ждет очень интригующий поединок. Туменов, как чемпион, будет фаворитом. И многие утверждают, что его ударная мощь все-таки решит. Но бой, по крайней мере на бумаге, очень равный", - отметил вице-президент АСА.

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