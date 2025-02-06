Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил венгра Фабиана Марожана в матче второго круга турнира в Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (9:7) в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает десятое место, Марожан – 57-е.

Следующим соперником российского спортсмена будет 21-я ракетка мира поляк Хуберт Гуркач.

Другой россиянин, седьмая ракетка мира Даниил Медведев выбыл из турнира.