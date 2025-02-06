Экс-футболист "Реала" Марсело завершил карьеру

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший защитник "Реала" бразильский футболист Марсело в своих соцсетях объявил о завершении выступлений в профессиональном спорте.

Марсело завершает игровую карьеру в возрасте 36 лет.

В составе "Реала" Марсело шесть раз выиграл чемпионат Испании, по пять раз – Суперкубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА, четыре раза – клубный ЧМ, три раза – Суперкубок УЕФА.

Бразилец – обладатель Кубка конфедераций, призер Олимпийских игр.

Последним клубом Марсело был бразильский "Флуминенсе".