"Монако" с Головиным уступил "Бенфике" в первом стыковом матче ЛЧ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Монако" (Франция) со счетом 0:1 потерпели поражение от португальской "Бенфики" в первом стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла на поле "Монако".

На 48-й минуте гол провел Вангелис Павлидис.

На 52-й минуте хозяева остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Али Мусрати.

В составе хозяев с первых минут играл полузащитник сборной России Александр Головин, на 68-й минуте он был заменен.

Результаты остальных матчей игрового вечера

"Брюгге" (Бельгия) – "Аталанта" (Италия) – 2:1

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Милан" (Италия) – 1:0

"Селтик" (Шотландия) – "Бавария" (Германия) – 1:2

Ответные матчи пройдут на следующей неделе. Победители по сумме встреч выйдут в 1/8 финала, куда путевки по итогам основного раунда автоматически завоевали "Ливерпуль", "Арсенал", "Астон Вилла" (все – Англия), "Барселона", "Атлетико" (оба – Испания), "Интер" (Италия), "Байер" (Германия), "Лилль" (Франция).