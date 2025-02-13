Поиск

"Монако" с Головиным уступил "Бенфике" в первом стыковом матче ЛЧ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Монако" (Франция) со счетом 0:1 потерпели поражение от португальской "Бенфики" в первом стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла на поле "Монако".

На 48-й минуте гол провел Вангелис Павлидис.

На 52-й минуте хозяева остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Али Мусрати.

В составе хозяев с первых минут играл полузащитник сборной России Александр Головин, на 68-й минуте он был заменен.

Результаты остальных матчей игрового вечера

"Брюгге" (Бельгия) – "Аталанта" (Италия) – 2:1

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Милан" (Италия) – 1:0

"Селтик" (Шотландия) – "Бавария" (Германия) – 1:2

Ответные матчи пройдут на следующей неделе. Победители по сумме встреч выйдут в 1/8 финала, куда путевки по итогам основного раунда автоматически завоевали "Ливерпуль", "Арсенал", "Астон Вилла" (все – Англия), "Барселона", "Атлетико" (оба – Испания), "Интер" (Италия), "Байер" (Германия), "Лилль" (Франция).

Александр Головин футбол Лига чемпионов УЕФА Монако
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Футболист "Фенербахче" Мимович перешел в "Зенит"

Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2033 году задумали провести в США

Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2033 году задумали провести в США

Винер покидает пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Винер покидает пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

"Реал" обыграл "Манчестер Сити" в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

"Зенит" разгромил "Спартак" и выиграл Зимний кубок РПЛ

Чемпион Аргентины по футболу Пабло Солари перешел в "Спартак"

Чемпион Аргентины по футболу Пабло Солари перешел в "Спартак"

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России

Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России

"Краснодар" обыграл ЦСКА в матче за третье место Зимнего кубка РПЛ

"Спартак" и "Зенит" сыграют в финале Зимнего кубка РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });