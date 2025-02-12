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"Реал" обыграл "Манчестер Сити" в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 3:2 взяли верх над английским "Манчестер Сити" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Манчестере.

В составе "Реала" голы забили Килиан Мбаппе (60-я минута), Браим Диас (86) и Джуд Беллингем. В составе "Манчестер Сити" дубль оформил Эрлинг Холанд (19, 80 – с пенальти).

Спорт"Манчестер Сити" и "Реал" встретятся в раунде плей-офф Лиги чемпионовЧитать подробнее

Результаты остальных матчей вечера

"Брест" (Франция) – "Пари Сен-Жермен" (Франция) – 0:3

"Спортинг" (Португалия) – "Боруссия" (Германия) – 0:3

"Ювентус" (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:1.

В среду сыграют: "Брюгге" (Бельгия) – "Аталанта" (Италия), "Монако" (Франция) – "Бенфика" (Португалия), "Селтик" (Шотландия) – "Бавария" (Германия), "Фейеноорд" (нидерланды) – "Милан" (Италия).

Ответные матчи пройдут на следующей неделе. Победители по сумме встреч выйдут в 1/8 финала, куда путевки по итогам основного раунда автоматически завоевали "Ливерпуль", "Арсенал", "Астон Вилла" (все – Англия), "Барселона", "Атлетико" (оба – Испания), "Интер" (Италия), "Байер" (Германия), "Лилль" (Франция).

футбол Лига чемпионов УЕФА Реал Манчестер Сити
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