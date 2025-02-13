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Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Sportico

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года по версии Sportico.

В отчетный период $260 млн

Второе место занимает выступающий за "Голден Стэйт" американский баскетболист Стефен Карри ($153 млн) третье – британский боксер Тайсон Фьюри ($147).

В первую десятку также вошли аргентинский футболист Лионель Месси ($135 млн), американский баскетболист Леброн Джеймс ($133,2 млн), бразильский футболист Неймар ($133 млн), украинский боксер Александр Усик ($122 млн), французские футболисты Карим Бензема ($116 млн) и Килиан Мбаппе ($110 млн), испанский гольфист Джон Рам ($105,8 млн).

Криштиану Роналду футбол
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