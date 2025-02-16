ПСЖ с вратарем Сафоновым обыграл "Тулузу" в чемпионате Франции

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0 победил "Тулузу" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

На 52-й минуте гол забил Фабиан Руис.

В составе ПСЖ весь матч отыграл голкипер сборной России Матвей Сафонов, отразив все четыре удара в створ.

Для 25-летнего россиянина это был первый матч чемпионата Франции в 2025 году. Кроме того, на его счету кубковая встреча против "Ле Мана", где он также отыграл на ноль (ПСЖ победил – 2:0).

Сафонов является воспитанником "Краснодара" и в России играл только за эту команду. Из "Краснодара" в ПСЖ он перешел в июне 2024 года.