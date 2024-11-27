ПСЖ с вратарем Сафоновым проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 1:0 победили французский "Пари Сен-Жермен" в домашнем матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 38-й минуте гол забил Ким Мин Чжэ.

Ворота ПСЖ защищал голкипер сборной России Матвей Сафонов.

Клуб из Парижа продолжительную часть игрового времени провел в меньшинстве: на 57-й минуте удалили получившего второе предупреждение Усмана Дембеле.

Результаты остальных матчей игрового дня

"Слован – "Милан" - 2:3

"Спарта" - "Атлетико" - 0:6

"Байер" - "Зальцбург" - 5:0

"Барселона" - "Брест" - 3:0

"Интер" - "РБ Лейпциг" - 1:0

"Манчестер Сити" - "Фейеноорд" - 3:3 (английский клуб вел со счетом 3:0)

"Спортинг" - "Арсенал" - 1:5

"Янг Бойз" - "Аталанта" - 1:6.

В турнирной таблице лидирует "Интер" - 13 очков. Ближайшие преследователи – "Барселона" и имеющий игру в запасе "Ливерпуль" (по 12). "Бавария" находится на 11-м месте (9), ПСЖ – на 26-м (4).

Лига чемпионов с этого сезона проводится по новому формату. В соревновании принимают участие 36 команд, и все они объединены в одну группу. Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.