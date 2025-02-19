Боксер Сергеев счел, что реванш Бивола и Бетербиева будет интереснее первого боя

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион России-2023, двукратный финалист Кубок России, чемпион Игр БРИКС-2024, победитель Гран-при Hardcore Boxing Сергей Сергеев считает, что предстоящий бой-реванш между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым по накалу превзойдет их первый бой.

"Очень жду уже реванш Бивола и Бетербиева. Предпочтений, за кого болеть буду, нет. Оба российских парня, два лучших боксера своего веса. Я лично думаю, этот бой будет намного интереснее, чем первый поединок. Ведь Дмитрий будет рисковать в этом поединке, потому что терять нечего ему. А Артур будет доказывать – отсутствие нокаута в первом поединке является ошибкой", - сказал Сергеев "Интерфаксу".

Второй бой между Биволом и Бетербиевым пройдет 22 февраля в Эр-Рияде. В октябре прошлого года там же Бетербиев большинством решений судей победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.