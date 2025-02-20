Хет-трик Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Манчестер Сити" и выйти в 1/8 финала ЛЧ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 3:1 победили английский "Манчестер Сити" в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в Мадриде.

Все три гола в составе "Реала" провел Килиан Мбаппе, его точные удары состоялись на 4-й, 33-й, 61-й минутах. На 90+2 минуте футболист "Манчестер Сити" Нико Гонсалес сократил отставание в счете.

Состоявшийся на прошлой неделе первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Реала". В результате клуб из Мадрида вышел в 1/8 финала, "Манчестер Сити" выбывает из турнира.

Кто еще стал участником 1/8 финала этой ночью

"Боруссия" на своем поле сыграла вничью со "Спортингом" - 0:0. Большего и не требовалось: в первом матче немецкая команда разгромила соперника – 3:0.

Французский "Пари Сен-Жермен" в двух матчах забил 10 голов французскому же "Бресту". Ответная игра на поле парижан завершилась со счетом 7:0 (первая, на поле соперника, - 3:0 в пользу ПСЖ).

В противостоянии ПСВ – "Ювентус" победитель определится позднее.

Сутками ранее путевки в 1/8 финала через стыковые матчи завоевали: "Брюгге" (прошел "Аталанту"), "Бавария" (оказалась сильнее "Селтика"), "Фейеноорд" (прошел "Милан"), "Бенфика" (переиграла "Монако"). Все они присоединились к клубам, завоевавшим путевки в 1/8 напрямую по итогам основного этапа: "Ливерпуль", "Арсенал", "Астон Вилла" (все – Англия), "Барселона", "Атлетико" (оба – Испания), "Интер" (Италия), "Байер" (Германия), "Лилль" (Франция).

21 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала.