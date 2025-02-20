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Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - По итогам стыковых матчей плей-офф сформировался полный список клубов, завоевавших путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Барьер стыковых матчей преодолели: "Фейеноорд", ПСВ (обе – Нидерланды), "Брюгге" (Бельгия), "Бавария", "Боруссия Дортмунд" (обе - Германия), "Бенфика" (Португалия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Реал" (Испания).

В стыковых матчах играли команды, в основном этапе занявшие места с девятого по 24-е.

Напрямую вышли в 1/8 финала (топ-8 по итогам основного этапа): "Ливерпуль", "Арсенал", "Астон Вилла" (все – Англия), "Барселона", "Атлетико" (оба – Испания), "Интер" (Италия), "Байер" (Германия), "Лилль" (Франция).

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 21 февраля.

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