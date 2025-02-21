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Россиянка Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA 1000 в Дубае

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Результат встречи – 6:4, 4:6, 6:3 в пользу 17-летней россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 14-е место, Рыбакина – седьмая ракетка мира.

В финале россиянка сыграет с победительницей пары Клара Таусон (Дания, 38) – Каролина Мухова (Чехия, 17).

Призовой фонд турнира – свыше $3,6 млн.

теннис Мирра Андреева Елена Рыбакина
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