Теннисистка Мирра Андреева стала первой ракеткой России

Фото: Christopher Pike/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева поднялась на пять строчек и теперь занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга обнародована в понедельник на сайте организации.

17-летняя россиянка теперь является первой ракеткой России. В рейтинге WTA она опередила соотечественницу Дарью Касаткину, которая, в свою очередь, опустилась на одну ступень и теперь располагается на 12-м месте.

На прошлой неделе Андреева выиграла турнир категории WTA 1000 в Дубае. Для нее это второй титул на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. Первый триумф состоялся в июле прошлого года в Румынии.

В топ-3 рейтинга WTA изменений не произошло: возглавляет его по-прежнему Арина Соболенко (Белоруссия), далее идут Ига Швентек (Польша) и Коко Гауфф (США).

Американки Джессика Пегула и Медисон Киз поднялись на одну строчку каждая и теперь занимают четвертое и пятое места соответственно. Итальянка Жасмин Паолини опустилась с четвертого на шестое место, Елена Рыбакина (Казахстан) сохранила седьмую строчку, Чжэн Циньвэнь (Китай) – восьмую.

Замыкает топ-10, опустившись с девятого на десятое место, Эмма Наварро (США).