Поиск

Билет с дебютной игры Овечкина в НХЛ продали за $10,5 тысячи

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Билет с дебютного матча россиянина Александра Овечкина в НХЛ продан на аукционе за $10,5 тыс. Об этом в соцсетях сообщил журналист Даррен Ровелл.

Билет продавался с автографом нынешнего капитана "Вашинтона".

Дебют Овечкина в НХЛ состоялся 5 октября 2005 года, когда "Вашингтон" на своем льду выиграл у "Коламбуса" со счетом 3:2. Два гола в составе победителей провел Овечкин.

Сейчас на счету 39-летнего российского нападающего в карьере в НХЛ 883 гола. В списке самых результативных игроков в истории лиги Овечкин занимает второе место, отставая от лидирующего канадца Уэйна Гретцки (завершил карьеру в 1999 году) на 11 голов.

НХЛ Александр Овечкин хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МОК принял отставку Баха с поста члена МОК

МОК принял отставку Баха с поста члена МОК

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

МОК временно признал федерацию World Boxing

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 11 голов

"Спартак" разгромил СКА и вышел в плей-офф КХЛ

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян на ОИ-2026

Рублев проиграл в первом круге турнира в Дубае

Карпин покинул "Ростов"

Карпин покинул "Ростов"

Футбол остался спортом №1 в России по версии РФС и Mediascope

Футбол остался спортом №1 в России по версии РФС и Mediascope
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });