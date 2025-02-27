Билет с дебютной игры Овечкина в НХЛ продали за $10,5 тысячи

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Билет с дебютного матча россиянина Александра Овечкина в НХЛ продан на аукционе за $10,5 тыс. Об этом в соцсетях сообщил журналист Даррен Ровелл.

Билет продавался с автографом нынешнего капитана "Вашинтона".

Дебют Овечкина в НХЛ состоялся 5 октября 2005 года, когда "Вашингтон" на своем льду выиграл у "Коламбуса" со счетом 3:2. Два гола в составе победителей провел Овечкин.

Сейчас на счету 39-летнего российского нападающего в карьере в НХЛ 883 гола. В списке самых результативных игроков в истории лиги Овечкин занимает второе место, отставая от лидирующего канадца Уэйна Гретцки (завершил карьеру в 1999 году) на 11 голов.