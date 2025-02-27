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Российский боксер Бивол проведет бой с американцем Бенавидесом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол проведет поединок с непобежденным американцем Дэвидом Бенавидесом. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного боксерского совета (WBC).

О дате и месте проведения боя не сообщается.

На счету 34-летнего Бивола на профессиональном ринге 24 победы (12 – нокаутом) при одном поражении. Единственный проигрыш состоялся в октябре прошлого года в поединке против соотечественника Артура Бетербиева. Однако на прошлой неделе Бивол взял у Бетербиева реванш и стал абсолютным чемпионом.

Что касается 28-летнего Бенавидеса, он одержал 30 побед (24 – досрочно) в 30 поединках.

Дмитрий Бивол бокс Дэвид Бенавидес
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