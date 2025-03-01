Павел Витрук проиграл Жосиелю Сильве и утратил пояс АСА в легчайшем весе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Витрук единогласным решением судей уступил бразильцу Жосиелю Сильве на турнире АСА 184 и лишился чемпионского пояса в легчайшем весе.

Бой прошел в пятницу в Москве под статусом главного события вечера.

Сильва вышел на поединок на коротком уведомлении, потому что изначально соперником Витрука должен был стать победитель Гран-при Мехди Байдулаев. У того на фоне весогонки возникли проблемы со здоровьем за несколько дней до шоу.

В со-главном событии АСА 184 Кирилл Корнилов в третьем раунде нокаутировал экс-чемпиона АСА в тяжелом весе Мухумата Вахаева.