Поиск

Клуб НБА "Бруклин" продлил контракт с российским игроком Егором Деминым

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Бруклин Нетс" подписал новое соглашение с российским защитником Егором Деминым, сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации.

Контракт рассчитан до конца сезона-2027/08.

В дебютном в НБА, прошлом сезоне 206-сантиметровый россиянин провел 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка и 3,3 передачи. Демин установил клубный рекорд для новичков по количеству трехочковых в одном матче (7), а его 124 реализованных дальних броска за первые 52 игры стали пятым результатом в истории НБА.

баскетбол НБА Егор Демин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2026

Выручка ФИФА от продажи билетов на ЧМ-2026 составила рекордные $5 млрд

Выручка ФИФА от продажи билетов на ЧМ-2026 составила рекордные $5 млрд

Криштиану Роналду признан лучшим обладателем "Золотого мяча" в истории

Криштиану Роналду признан лучшим обладателем "Золотого мяча" в истории

"Реал" извинился перед Китаем за скандальные высказывания Мбаппе

"Реал" извинился перед Китаем за скандальные высказывания Мбаппе

Глава ФИАС Василий Шестаков призвал Дану Уайта провести турнир UFC в Москве

Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" и вернулся на первое место в РПЛ

"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" и вернулся на первое место в РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ

Москва примет ЧМ по тяжелой атлетике

Москва примет ЧМ по тяжелой атлетике

Кучеров стал лучшим бомбардиром в истории "Тампы" в НХЛ

Кучеров стал лучшим бомбардиром в истории "Тампы" в НХЛ

Россиянин Евлоев нокаутом проиграл австралийцу Волкановски титульный бой UFC