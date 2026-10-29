Клуб НБА "Бруклин" продлил контракт с российским игроком Егором Деминым

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "Бруклин Нетс" подписал новое соглашение с российским защитником Егором Деминым, сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации.

Контракт рассчитан до конца сезона-2027/08.

В дебютном в НБА, прошлом сезоне 206-сантиметровый россиянин провел 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка и 3,3 передачи. Демин установил клубный рекорд для новичков по количеству трехочковых в одном матче (7), а его 124 реализованных дальних броска за первые 52 игры стали пятым результатом в истории НБА.