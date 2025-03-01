"Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" и самарских "Крыльев Советов" со счетом 1:1 завершили матч 19-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Краснодаре.

На 41-й минуте "Крылья" повели в счете благодаря точному удару Ивана Олейникова. На 48-й минуте ответный гол провел Виктор Са.

"Краснодар" набрал 40 очков и вновь лидирует в турнирной таблице. По дополнительным показателям команда опережает петербургский "Зенит".

"Крылья Советов" - на 10-м месте, 19 баллов.

Отчетным туром чемпионат возобновился после зимней паузы.