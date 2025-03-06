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Призовой фонд клубного ЧМ-2025 по футболу составит $1 млрд

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила призовой фонд в размере $1 млрд на чемпионат мира среди клубов-2025. Об этом говорится в заявлении ФИФА.

"Все доходы, полученные от турнира, будут распределены среди клубов-участников турнира, ФИФА не оставит себе ни одного доллара. Резервы ФИФА, которые предназначены для развития мирового футбола, останутся нетронутыми".

Турнир пройдет по обновленному формату с 15 июня по 13 июля. Участие в чемпионате мира примут 32 команды, разделенные на восемь групп.

Ранее в клубном ЧМ принимали участие только победители клубных турниров в конфедерациях.

ФИФА футбол
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