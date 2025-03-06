Поиск

Овечкин провел 885-й гол в карьере в НХЛ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин довел до 885 число своих голов в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

В четверг утром по московскому времени капитан "Вашингтона" отличился голом в гостевом матче с "Нью-Йорк Рейнджерс". Точный бросок россиянина в середине третьего периода позволил "Вашингтону" сравнять счет, в результате столичный клуб добился победы в овертайме – 3:2.

В составе "Рейнджерс" один из голов провел россиянин Артемий Панарин.

39-летний Овечкин приблизился к историческому рекорду канадца Уэйна Гретцки, на счету которого в регулярных чемпионатах НХЛ 894 гола. Для повторения рекорда Овечкину осталось девять голов, для того, чтобы установить новый, - десять.

В нынешнем сезоне Овечкин стал автором 32 голов и 17 результативных передач.

Ближайший матч "Вашингтон" проведет в ночь на 3 марта дома с "Детройтом".

Александр Овечкин Артемий Панарин Вашингтон НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ливерпуль" обыграл ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Призовой фонд клубного ЧМ-2025 по футболу составит $1 млрд

"Реал" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Реал" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Американский хоккеист Гальченюк получил паспорт РФ

Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России по футболу

Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России по футболу

Футболист "Динамо" Тюкавин выбыл до конца сезона из-за травмы

"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Оренбург" и догнал в РПЛ лидирующие "Краснодар" и "Зенит"

"Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Оренбург" и догнал в РПЛ лидирующие "Краснодар" и "Зенит"

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 голов

"Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });