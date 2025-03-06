Овечкин провел 885-й гол в карьере в НХЛ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин довел до 885 число своих голов в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

В четверг утром по московскому времени капитан "Вашингтона" отличился голом в гостевом матче с "Нью-Йорк Рейнджерс". Точный бросок россиянина в середине третьего периода позволил "Вашингтону" сравнять счет, в результате столичный клуб добился победы в овертайме – 3:2.

В составе "Рейнджерс" один из голов провел россиянин Артемий Панарин.

39-летний Овечкин приблизился к историческому рекорду канадца Уэйна Гретцки, на счету которого в регулярных чемпионатах НХЛ 894 гола. Для повторения рекорда Овечкину осталось девять голов, для того, чтобы установить новый, - десять.

В нынешнем сезоне Овечкин стал автором 32 голов и 17 результативных передач.

Ближайший матч "Вашингтон" проведет в ночь на 3 марта дома с "Детройтом".