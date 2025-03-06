Батыргазиев оказался легче Ромеро на взвешивании перед боем

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020, временный чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе и чемпион IBA в весе до 60 кг россиянин Альберт Батыргазиев и аргентинец Нери Круза Ромеро успешно прошли процедуру взвешивания в преддверии их поединка.

Бой пройдет Москве 7 марта в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA.

Вес Батыргазиева составил 58,7 кг, а Ромеро – 58,9 кг.

"У меня ощущения самые фантастические. Чувствую себя очень хорошо, готов показать зрелищный бой", - сказал Батыргазиев, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Хочу поблагодарить соперника, что он приехал в нашу страну, не испугался. Ему мой уважение, и уже в пятницу мы с ним разделим ринг. У него 18 побед, это говорит о многом. Ромеро – хороший соперник, входит в топ-15 WBA, а туда слабые боксеры не попадают. Поэтому в поединке буду максимально сконцентрирован. Что могу пожелать Ромеро? Чтоб не зевал", - отметил российский боксер.

Для Батыргазиева бой против Ромеро будет защитой пояса временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе и титула чемпиона IBA в весе до 60 кг.

Пояс WBA Батыргазиев завоевал летом прошлого года

Батыргазиев завоевал временный пояс WBA в июле прошлого года, когда в Серпухове техническим нокаутом в девятом раунде победил ирландца Джоно Кэрролла. В середине октября в Уфе титулованный россиянин досрочно победил филиппинца Альберта Пагару во время первой защиты титула IBA в весе до 60 кг. Поясом IBA Батыргазиев владеет с декабря 2023 года, тогда он одолел многократного призера Олимпийских игр и трехкратного чемпиона мира кубинца Ласаро Альвареса.

Не знающий поражений Ромеро располагается на 15-й строчке рейтинга WBA. В 2024 году он провел два успешных поединка в Аргентине. По ходу карьеры Ромеро владел титулами IBF Latino, WBO Latino.