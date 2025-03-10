В "Факеле" возмущены обвинениями в адрес игрока в проявлении расизма

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Факел" считает абсурдными обвинения в адрес защитника команды Сергея Божина, который якобы оскорбил одного из футболистов петербургского "Зенита" на расистской почве во время матча РПЛ. Свою позицию воронежский клуб выразил в заявлении на сайте "Факела".

"Мы с недоумением наблюдаем за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ. И не можем не поддержать вице-капитана команды, с которым мы делим горечь поражений и радость побед, а также преодолеваем долгие часы в пути", - говорится в заявлении.

"Мы разные. В нашей команде есть французы, голландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит", - отметили в клубе, заявив, что не понимают, почему Божин стал мишенью.

В "Факеле" отвергли любые проявления дискриминации, добавив, что презирают "тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности".

"Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнёра, нашего вице-капитана от несправедливых", - подчеркнул воронежский клуб.

Матч прошел в Воронеже в субботу и завершился со счетом 2:0 в пользу "Зенита". На 74-й минуте в составе петербуржцев был удален Вендел, показавший болельщикам "Факела" неприличный жест. В "Зените" объяснили поступок бразильца реакцией на расистские выкрики с трибун. СМИ, в свою очередь, сообщили, что игрок "Факела" Божин оскорбил одного из футболистов "Зенита", назвав его макакой.