Поиск

В "Факеле" возмущены обвинениями в адрес игрока в проявлении расизма

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Факел" считает абсурдными обвинения в адрес защитника команды Сергея Божина, который якобы оскорбил одного из футболистов петербургского "Зенита" на расистской почве во время матча РПЛ. Свою позицию воронежский клуб выразил в заявлении на сайте "Факела".

"Мы с недоумением наблюдаем за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ. И не можем не поддержать вице-капитана команды, с которым мы делим горечь поражений и радость побед, а также преодолеваем долгие часы в пути", - говорится в заявлении.

Спорт"Зенит" осудил расизм и поддержал ВенделаЧитать подробнее

"Мы разные. В нашей команде есть французы, голландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит", - отметили в клубе, заявив, что не понимают, почему Божин стал мишенью.

В "Факеле" отвергли любые проявления дискриминации, добавив, что презирают "тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности".

"Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнёра, нашего вице-капитана от несправедливых", - подчеркнул воронежский клуб.

Матч прошел в Воронеже в субботу и завершился со счетом 2:0 в пользу "Зенита". На 74-й минуте в составе петербуржцев был удален Вендел, показавший болельщикам "Факела" неприличный жест. В "Зените" объяснили поступок бразильца реакцией на расистские выкрики с трибун. СМИ, в свою очередь, сообщили, что игрок "Факела" Божин оскорбил одного из футболистов "Зенита", назвав его макакой.

футбол Зенит Факел РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Овечкин до восьми голов сократил отставание от рекорда Гретцки

"Спартак" проиграл "Рубину", прервав семиматчевую серию побед в РПЛ

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

"Зенит" осудил расизм и поддержал Вендела

ЦСКА обыграл "Химки" в матче РПЛ, забив гол в добавленное время

"Зенит" победил "Факел" в матче РПЛ с двумя удалениями

"Зенит" победил "Факел" в матче РПЛ с двумя удалениями

Cadillac станет новым участником "Формулы-1"

"Краснодар" разгромил "Пари НН" и стал единоличным лидером РПЛ

Выручка клубов РПЛ за 2024 год составила 981 млн евро

Sotheby's хочет продать за $20 млн майки Джордана и Брайанта из их первых игр в НБА

Sotheby’s хочет продать за $20 млн майки Джордана и Брайанта из их первых игр в НБА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });