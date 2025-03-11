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"Ахмат" выбил "Краснодар" из Кубка России по футболу

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 2:1 победили "Краснодар" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Игра прошла в Краснодаре.

На 56-й минуте счет стал 1:0 в пользу хозяев, гол забил Джон Кордоба. В конце первого тайма Кордоба не смог реализовать пенальти.

"Ахмат" смог ответить двумя голами, авторами обоих стал Бернард Бериша – на 66-й и 72-й (с пенальти) минутах.

"Ахмат" вышел в первый этап полуфинала Пути регионов, "Краснодар" выбыл из турнира.

футбол Краснодар Ахмат
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