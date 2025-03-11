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"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 3:1 победила португальскую "Бенфику" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра состоялась на поле "Барселоны".

В составе хозяев голы провели Рафинья (11, 42 минуты) и Ламин Ямаль (27). Автор единственного гола у "Бенфики" - Николас Отаменди (13).

В первом матче победила "Барселона" со счетом 1:0, она и вышла в четвертьфинал турнира.

Остальные участники четвертьфинала определились позднее.

Барселона УЕФА Бенфика
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