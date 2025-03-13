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"Спартак" сыграет с "Уралом" на первом этапе полуфинала Пути регионов Кубка России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" стали соперниками по первому этапу 1/2 финала Пути Регионов Кубка России по футболу.

Жеребьевка прошла в среду вечером.

Игра пройдет в Москве.

Также в российской столице состоится встреча вор второй паре – "Локомотив" (Москва) – "Ахмат" (Грозный).

Победители пар на втором этапе сыграют с выбывшими по итогам полуфиналов Пути РПЛ командами.

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