Роналду оформил хет-трик в Саудовской Аравии и довел до 985 число голов в карьере

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду оформил хет-трик в домашнем матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Холуда".

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 5:3 в пользу "Аль-Насра". Ронапду отличился на 66-й, 72-й и 81-й минутах.

При этом 41-летний форвард довел до 985 число голов в карьере и удерживает статус лучшего бомбардира в истории мирового футбола.