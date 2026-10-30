Поиск

Роналду оформил хет-трик в Саудовской Аравии и довел до 985 число голов в карьере

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду оформил хет-трик в домашнем матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Холуда".

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 5:3 в пользу "Аль-Насра". Ронапду отличился на 66-й, 72-й и 81-й минутах.

При этом 41-летний форвард довел до 985 число голов в карьере и удерживает статус лучшего бомбардира в истории мирового футбола.

Криштиану Роналду футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Клуб НБА "Бруклин" продлил контракт с российским игроком Егором Деминым

ЧМ-2026

Выручка ФИФА от продажи билетов на ЧМ-2026 составила рекордные $5 млрд

Выручка ФИФА от продажи билетов на ЧМ-2026 составила рекордные $5 млрд

Криштиану Роналду признан лучшим обладателем "Золотого мяча" в истории

Криштиану Роналду признан лучшим обладателем "Золотого мяча" в истории

"Реал" извинился перед Китаем за скандальные высказывания Мбаппе

"Реал" извинился перед Китаем за скандальные высказывания Мбаппе

Глава ФИАС Василий Шестаков призвал Дану Уайта провести турнир UFC в Москве

Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" и вернулся на первое место в РПЛ

"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" и вернулся на первое место в РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ

Москва примет ЧМ по тяжелой атлетике

Москва примет ЧМ по тяжелой атлетике

Кучеров стал лучшим бомбардиром в истории "Тампы" в НХЛ

Кучеров стал лучшим бомбардиром в истории "Тампы" в НХЛ