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Россиянка Нуне Асатрян стала чемпионкой мира по боксу

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Нуне Асатрян завоевала золотую медаль проходящего в городе Ниш (Сербия) женского чемпионата мира.

В финале в весовой категории до 60 кг она победила чемпионку Азии-2024 Викторию Графееву из Казахстана.

До этого высшим достижением Асатрян был выход в финал чемпионата Европы-2024.

Ранее в воскресенье серебряным призером ЧМ стала россиянка Юлия Чумгалакова, в финале в категории веса до 48 кг уступившая представительнице Казахстана Назым Кызайбай.

бокс Сербия Юлия Чумгалакова Нуне Асатрян
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