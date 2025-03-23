"Ювентус" уволил главного тренера Мотту и назначил Тудора

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Ювентус" отправил в отставку главного тренера команды Тьяго Мотту, говорится в сообщении итальянского футбольного клуба.

Новым наставником "Ювентуса" стал хорват Игор Тудор. К работе он приступит в понедельник.

Мотта возглавил "Ювентус" перед началом нынешнего сезона. Сейчас туринская команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Последним местом работы Тудора был римский "Лацио", в 2020/2021 годы он входил в тренерский штаб "Ювентуса". В туринском клубе хорват играл с 1998 по 2007 год, становился чемпионом Италии.