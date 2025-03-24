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Герман Титов отметил важность включение бокса в программу ОИ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высоко решение сессии Международного олимпийского комитета (МОК) оставить бокс в программе Игр-2028.

"Это решение в первую очередь говорит о том, что самому олимпийскому движению бокс в программе Игр нужен. И для будущих боксеров-профессионалов это хорошая ступенька для повышения своего уровня перед окончательным переходом в профессионалы", - сказал Титов "Интерфаксу".

20 марта на 144-й сессии МОК в Коста-Наварино (Греция) было принято решение включить бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Изначально бокс не был включен в программу Игр, утвержденную сессией МОК в феврале 2022 года.

бокс Герман Титов RCC Boxing Promotions МОК Олимпийские игры
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