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Большунов выиграл спринт в финале Кубка России

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем спринта свободным стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Время спортсмена в решающем заезде – 2 минуты 51,31 секунды.

Второе место с отставанием в 1,31 секунды занял Константин Тиунов, бронзу завоевал Савелий Коростелев (+1,40).

Победительницей в женском спринте стала Наталья Терентьева, ее время – 3 минуты 17,64 секунды.

Второй финишную черту пересекла Дарья Непряева (+0,13), третьей – Милена Габушева (+3,17).

Александр Большунов лыжные гонки
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