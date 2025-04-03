Поиск

Россиянин Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с МЮ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российский футболист Амир Ибрагимов сообщил о том, что заключил первое профессиональное соглашение с английским "Манчестер Юнайтед".

"Ничего не меняется, труд продолжается", - написал 17-летний Ибрагимов в соцсетях, подчеркнув, что рад подписать этот контракт.

Ибрагимов родился в Дагестане, в возрасте 11 лет переехал в Англию. Там он занимался в академии "Шеффилда", а позднее перешел в систему "Манчестер Юнайтед", в сезоне-2023/24 был заигран за команду U18 клуба. Также Ибрагимов дебютировал в сборной Англии среди игроков до 15 лет.

Манчестер Юнайтед футбол Дагестан Амир Ибрагимов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина КХЛ

Глава ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России

Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Овечкин до двух голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин до двух голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Касаткина выиграла в первом матче после перехода под флаг Австралии

Касаткина выиграла в первом матче после перехода под флаг Австралии

Шалимов возглавил "Факел"

Шалимов возглавил "Факел"

Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России

Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России

Оформивший хет-трик россиянин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин до трех голов сократил отставание от Гретцки

Овечкин до трех голов сократил отставание от Гретцки

Даниил Медведев выбыл из топ-10 мирового рейтинга

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });