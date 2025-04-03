Россиянин Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с МЮ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российский футболист Амир Ибрагимов сообщил о том, что заключил первое профессиональное соглашение с английским "Манчестер Юнайтед".

"Ничего не меняется, труд продолжается", - написал 17-летний Ибрагимов в соцсетях, подчеркнув, что рад подписать этот контракт.

Ибрагимов родился в Дагестане, в возрасте 11 лет переехал в Англию. Там он занимался в академии "Шеффилда", а позднее перешел в систему "Манчестер Юнайтед", в сезоне-2023/24 был заигран за команду U18 клуба. Также Ибрагимов дебютировал в сборной Англии среди игроков до 15 лет.