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Большунов выиграл гонку на 15 км в финале Кубка России

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

Время спортсменка – 35 минут 35,7 секунды.

Второе место занял Павел Соловьев, уступивший Большунову 3,7 секунды.

Третье время – у Савелия Коростелева (+19,9 секунды).

Победительницей женской гонки на 10 км стала Алина Пеклецова – 27 минут 33,4 секунды. 4 секунды ей уступила ставшая серебряным призером Наталья Терентьева. Бронзу завоевала Дарья Непряева (+18,4).

Александр Большунов лыжные гонки
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