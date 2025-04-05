Овечкин повторил рекорд Гретцки, забив 894-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Форвард "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забросив 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Последние две шайбы Овечкин забросил в матче с "Чикаго Блэкхокс", который еще не закончен. Идет третий период, счет 4:3 в пользу "Кэпиталз.

Знаменитый канадский нападающий Уэйн Гретцки забил свой последний гол в 1999 году. В НХЛ Гретцки получил прозвище Великий (The Great One).

Следующий матч "Вашингтона" пройдет 6 апреля (начало - 19:30 мск), команда в гостях встретится с "Нью-Йорк-Айлендерс".