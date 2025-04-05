Овечкин признан первой и второй звездами игрового дня в НХЛ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина первой и второй звездами прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте организации.

В матче против "Чикаго" 39-летний россиянин отметился дублем и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ – 894. Первой звездой Овечкин стал за 894-й гол, второй – за 893-й.

Статус третьей звезды получил еще один хоккеист "Вашингтона" Райан Леонард. Он поразил пустые ворота "Чикаго" и установил окончательный (5:3) счет. Для него этот гол стал первым в карьере. СМИ иронично отмечают, что Леонард сократил отставание от рекорда Овечкина и Гретцки до 893-х голов.