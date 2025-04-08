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Четыре золота завоевали россияне в первый день ЧЕ по борьбе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены стали обладателями четырех золотых и одной серебряной медали в первый соревновательный день чемпионата Европы по спортивной борьбе в Словакии.

Во вторник прошли финальные схватки в ряде весовых категорий среди борцов вольного стиля.

Награды высшего достоинства завоевали Начын Монгуш (категория веса – до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг).

Серебряным призером стал Магомед Курбанов (до 97 кг).

Чемпионат Европы проходит в Братиславе, россияне выступают в качестве нейтральных атлетов.

вольная борьба
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